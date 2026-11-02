وزير التعليم يستقبل وفدا عراقيا وجايكا للاستفادة من الشراكة المصرية اليابانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 نوفمبر 2026 09:29 مساءً - استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفدا رفيع المستوى من وزارة التربية العراقية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بالعراق، لبحث سبل الاستفادة من تجربة الشراكة المصرية اليابانية في تطوير منظومة التعليم، ونقل الخبرات المصرية في هذا المجال إلى الجانب العراقي.

وزير التعليم يؤكد عمق العلاقات التى تربط مصر والعراق

وفي مستهل اللقاء، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن اعتزازه بالتعاون مع الجانب العراقي، مؤكدًا عمق العلاقات التي تربط البلدين، وما يجمع الشعبين من روابط ثقافية وحضارية مشتركة، فضلًا عن الاعتزاز بالهوية الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه القواسم المشتركة تمثل أرضية مهمة لتبادل الخبرات والتعاون في تطوير المنظومة التعليمية.

واستعرض الوزير الشراكة المصرية اليابانية في تطوير منظومة التعليم، والتي كانت نقطة انطلاقها عقب زيارة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان عام 2016، بانطلاق المدارس المصرية اليابانية، وما شهدته من تطور في تطبيق الأنشطة التربوية اليابانية «التوكاتسو»، التي تستهدف بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته الحياتية والاجتماعية، وتعزيز قيم التعاون والانضباط والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية.

خطط التوسع في المدارس المصرية اليابانية

وتناول اللقاء استعراض السيد الوزير محمد عبد اللطيف خطط التوسع في المدارس المصرية اليابانية، التي يبلغ عددها حاليا 103 مدارس على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنها تقدم نموذجًا تعليميًا يجمع بين المناهج المصرية وأنشطة «التوكاتسو» اليابانية، بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية.

كما أشار الوزير الى تطوير برامج إعداد المعلمين وتأهيلهم بالتعاون مع جامعة هيروشيما، وتعزيز الاستفادة من الخبرات اليابانية في تدريب المعلمين والقيادات المدرسية.

وفي مجال تطوير المناهج، استعرض الوزير التعاون المصري الياباني في تطوير مناهج الرياضيات للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي، ومناهج العلوم للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، فضلًا عن التعاون الوثيق في تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي من خلال منصة «كيريو» اليابانية، بالتعاون مع مؤسسة «سبريكس» اليابانية وجامعة هيروشيما، بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب الرقمية وتأهيلهم لمتطلبات المستقبل، بالإضافة إلى التعاون مع الجانب الياباني في إعداد مناهج الثقافة المالية والرياضيات والفيزياء والكيمياء ضمن شهادة البكالوريا المصرية.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء الوفد العراقي وممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بالعراق عن تقديرهم واعتزازهم بالتجربة المصرية اليابانية في تطوير التعليم، مشيدين بما حققته من نجاح في تطبيق الأنشطة اليابانية «التوكاتسو»، وتطوير المناهج الدراسية، وإدراج مفاهيم البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن العملية التعليمية، مؤكدين تطلعهم إلى الاستفادة من الخبرات المصرية ونقل الممارسات التعليمية الناجحة إلى العراق، بما يدعم جهود تطوير منظومة التعليم ويعزز التعاون المشترك بين الجانبين.

واتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتواصل وتبادل الزيارات والخبرات، بما يدعم نقل التجربة والاستفادة من الممارسات المصرية الناجحة في تطوير التعليم، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون المشترك بين الجانبين المصري والعراقي.