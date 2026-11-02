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وزير الخارجية يناقش هاتفياً مع نظيره الكويتى مستجدات الأوضاع الإقليمية

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وزير الخارجية يناقش هاتفياً مع نظيره الكويتى مستجدات الأوضاع الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 نوفمبر 2026 10:25 مساءً - جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، اليوم الاثنين.

 

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال يأتي في إطار التشاور المستمر بين الجانبين، حيث تم تناول التطورات الأخيرة بالمنطقة والجهود والتحركات الجارية لمنع التصعيد والحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية جديدة تزيد من صعوبة التوصل إلى حلول جذرية لأزمات المنطقة وترفع من حدة التهديدات والمخاطر التي تواجه دول المنطقة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تكثيف الاتصالات والجهود لتغليب لغة الحوار والدبلوماسية وإبداء المرونة اللازمة للدفع بالتهدئة وإعلاء التفاوض ودعم المسارات السياسية.

 

 

 

 

 

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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