يونيون برلين يتعثر أمام كولن

يونيون برلين يتعثر أمام كولنفرّط يونيون برلين بتحقيق انتصاره الأول بعد ثلاث مباريات والانتقام من ضيفه كولن بتعادله معه 1 - 1 الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم يونيون برلين بهدف مبكر عن طريقه لاعبه هابرر في الدقيقة 10، إلا أن موهبة ألمانيا الصاعدة اللبناني الأصل سعيد الملا، أدرك التعادل لكولن في الدقيقة 79.

وأهدر فريق العاصمة فرصة الانتقام من كولن الذي أخرجه من مسابقة الكأس بنتيجة مدويّة 0 - 5 في منتصف الأسبوع.

وبقي يونيون برلين في منطقة الهبوط في المركز السادس عشر بسبع نقاط، متخلّفاً عن كولن الثاني عشر مؤقتاً بنقطتين.

وتجنّب كولن الخسارة على ملعب يونيون برلين للمباراة الثالثة فقط خلال ثماني زيارات (3 تعادلات و5 هزائم)، لكنه مدد سلسلة نتائجه السلبية خارج أرضه في الدوري إلى 17 مباراة من دون أي فوز (7 تعادلات و10 هزائم).

من جهته عاد آينتراخت فرانكفورت إلى طريق الانتصارات، الذي ابتعد عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وحقق فرانكفورت انتصاراً ثميناً ومستحقاً بنتيجة 3 - 1 على ضيفه هامبورغ، الأحد، ضمن الجولة ذاتها.

وتقدم فرانكفورت مبكراً بهدف عبر (النيران الصديقة)، بعدما أحرز وارمد عمري، لاعب هامبورغ هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة العاشرة، لكن سرعان ما أحرز تيريم موفي هدف التعادل لهامبورغ في الدقيقة 14.

وفي الشوط الثاني، أضاف رافاييل أونيديكا الهدف الثاني لآينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 47، فيما أضاف زميله يونس بن طالب الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 69.

ويعتبر هذا هو الفوز الثاني الذي يحققه فرانكفورت على هامبورغ في غضون 5 أيام، بعدما سبق أن تغلب على منافسه بالنتيجة نفسها في بطولة كأس ألمانيا، الثلاثاء الماضي.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد فرانكفورت، الذي خسر أمام بوروسيا دورتموند، في المرحلة الماضية للمسابقة، إلى 11 نقطة في المركز الثامن، في حين توقف رصيد هامبورغ عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر.