أخبار اليمن : 109 غارات عدوانية جوية خلال 24 ساعة

109 غارات عدوانية جوية خلال 24 ساعةأفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، بأن العدو السعودي شن 109 غارات جوية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن غارات العدو السعودي استهدفت الأعيان المدنية في محافظات صعدة وتعز ولحج والجوف والحديدة وذلك من خلال طائرات "F15 وتايفون" أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين.

وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدِنا بلغت ثلاثة آلاف و939 غارةً جويةً وصاروخًا.