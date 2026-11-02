الزمالك ووادي دجلة يتعادلان سلبيا في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 نوفمبر 2026 08:13 مساءً - انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين وادى دجلة والزمالك، فى المباراة التي تجمعهما حاليًا باستاد السويس الجديد، في الجولة الثانية لمباريات كأس عاصمة مصر.

وتألق عمر عبد العزيز حارس مرمي الزمالك، الذى حافظ على نظافة شباكه، فى الوقت الذى شن فيه لاعبى دجلة اكثر من هجمة منظمة.

تشكيل الزمالك أمام وادى دجلة

-حراسة المرمى :عمر عبد العزيز.

-خط الدفاع: أحمد خضري – أحمد حسام - مصطفى الزناري - محمد فرج.

-خط الوسط: يوسف وائل فرنسي – أحمد حسن – سيف جعفر.

-خط الهجوم: شيكوبانزا – ناصر منسي – آدم كايد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي والسيد أسامة وعمر يسري ومعاذ محمد وزياد مدحت وياسين أحمد موسى ومحمد عبد الونيس وأحمد إبراهيم وأحمد الجفالي.

تشكيل دجلة أمام الزمالك

ـ حراسة المرمى: محمود جريشة.

ـ خط الدفاع: شادي ماهر ـ سيف تقى ـ محمد رجب ـ يحيي مصطفى.

ـ خط الوسط: محمد فتحي ـ محمد عبد العاطي ـ أحمد الشيمي ـ أحمد فاروق.

ـ خط الهجوم: محمد عبدالرحيم ـ أحمد رفعت.