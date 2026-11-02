الداخلية تفحص شكوى سيدة تضررت من زوجها لتعديه عليها بالضرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 نوفمبر 2026 11:17 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورتين تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من زوجها لقيامه بالتعدى عليها وتهديدها بإلحاق الأذى بها بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ أول الجارى تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة من القائمة على النشر (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم "مصابة بكدمات متفرقة")، بتضررها من زوجها (مدير بإحدى شركات التسويق العقارى– مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب محدثاً إصابتها ، لوجود خلافات زوجية بينهما ، وتبين مغادرة المشكو فى حقه (زوج الشاكية) البلاد بذات التاريخ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.