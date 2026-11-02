وزير العدل يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في إطار الاجتماعات الدورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 نوفمبر 2026 10:25 مساءً - استقبل اليوم الإثنين، المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ .

وقد استمع، خلال اللقاء، إلى عدد من المقترحات والطلبات التي طرحها النواب والتي استجاب سيادته لعدد منها على نحو عاجل، كما وجه القطاعات المعنية بدراسة الطلبات الأخرى وفحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها تحقيقًا للمصلحة العامة وإسهامًا في تلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل والتعاون مع المجلسين بما يسهم في دعم العمل المشترك بين سلطات الدولة .

هذا، وقد أعرب النواب عن تقديرهم لجهود الوزارة مؤكدين على أهمية التواصل المستمر والتعاون البنَّاء بين السلطتين على نحو يحقق الصالح العام للدولة.