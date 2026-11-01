في إطار ريادة فخامة الرئيس السيسي.. مصر تحتفي بشهر الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 نوفمبر 2026 04:21 مساءً - تحتفي مصر الشهر الجاري، في إطار ريادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات بالاتحاد الإفريقي، بشهر الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، تحت شعار «عشرون عامًا على بناء واستدامة السلام: من السياسة إلى التنفيذ».

يأتي شهر الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات بالتزامن مع الذكرى العشرين لاعتماد سياسة إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وتأكيدًا على دور مصر في دعم جهود بناء السلام وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا.