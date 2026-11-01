ضبط عاطل ابتز شخصين بعد تصويرهما خلسة داخل سيارة بالتجمع الخامس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 نوفمبر 2026 03:25 مساءً - كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بتصوير آخر وبصحبته فتاة داخل سيارة في وضع غير لائق.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ (30) أكتوبر الماضي، تقدم الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو ببلاغ إلى قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، اتهما فيه أحد الأشخاص بتصويرهما خلسة داخل السيارة، ومطالبتهما بمبلغ مالي مقابل عدم نشر المقطع.

وأضافا أنهما قاما بتحويل المبلغ إليه، إلا أنه نشر المقطع وطلب مبلغًا ماليًا آخر، في إطار ابتزازهما.

وتم تحديد وضبط المشكو في حقه، وهو عاطل وله معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم ضبط الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة بحوزته.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.