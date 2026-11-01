ضبط 14 طن زيت طعام و5.3 طن دقيق مدعم خلال حملات تموينية بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 نوفمبر 2026 02:33 مساءً - تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية ومحطات الوقود، خلال الفترة من (25) إلى (29) أكتوبر (2026)، لمكافحة الغش التجاري والتصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار والأوزان، وضمان سلامة السلع المطروحة للمواطنين.

ووجّه المحافظ بتكثيف الحملات التموينية بمختلف أنحاء المحافظة، والتعامل الحاسم مع المخالفات، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين.

وأسفرت الحملات عن ضبط (14) طن زيت طعام، و(2.4) طن لحوم مصنعة ومجمدة، و(1.5) طن لحوم مفرومة، و(1.5) طن هياكل ورؤوس ودهون دواجن، إلى جانب كميات متنوعة من السلع الغذائية شملت الزيوت والسكر والأرز والجبن والقشطة والرنجة والمكرونة والسمن والخل.

كما تم ضبط (5) أطنان و(350) كجم دقيق بلدي مدعم و(60) كجم نخالة ناعمة، و(2800) لتر سولار، و(10) أسطوانات غاز تجاري، قبل تداولها بالمخالفة للقواعد المنظمة، فضلًا عن ضبط (264) لمبة و(600) مفتاح كهربائي دون فواتير.

وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية، تم تحرير (260) مخالفة تنوعت بين نقص وزن الخبز وعدم مطابقته للمواصفات، وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل، وعدم صلاحية الموازين، والغلق خلال مواعيد العمل الرسمية، وغيرها من المخالفات.

كما تم تحرير (8) مخالفات للبدالين التموينيين، و(18) محضرًا للمخابز السياحية، تنوعت بين مزاولة النشاط دون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار، وغياب الشهادات الصحية، ونقص الوزن، والبيع بأزيد من السعر الرسمي.

ومن جانبه، أوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن الحملات أسفرت عن تحرير (57) محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و(15) محضرًا لمزاولة النشاط دون ترخيص، و(25) محضرًا لعدم وجود شهادات صحية، إلى جانب مخالفات البيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الالتزام بالأوزان، وتبديد المضبوطات، ومخالفات بمستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود.