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الإدارة العامة للمرور: ضبط (110) آلاف مخالفة خلال 24 ساعة

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الإدارة العامة للمرور: ضبط (110) آلاف مخالفة خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 نوفمبر 2026 03:25 مساءً - واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على الطرق والمحاور بمختلف أنحاء الجمهورية، وأسفرت خلال (24) ساعة عن ضبط (110800) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص (1006) سائقين، وتبين إيجابية (34) حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي السياق ذاته، واصلت الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت خلال (24) ساعة عن ضبط (474) مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفات شروط التراخيص، واشتراطات الأمن والمتانة.

وتم فحص (150) سائقًا، وتبين إيجابية (7) حالات لتعاطي المواد المخدرة، كما تم ضبط (6) محكوم عليهم بإجمالي (8) أحكام، والتحفظ على (3) مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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