الإدارة العامة للمرور: ضبط (110) آلاف مخالفة خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 نوفمبر 2026 03:25 مساءً - واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على الطرق والمحاور بمختلف أنحاء الجمهورية، وأسفرت خلال (24) ساعة عن ضبط (110800) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص (1006) سائقين، وتبين إيجابية (34) حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي السياق ذاته، واصلت الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت خلال (24) ساعة عن ضبط (474) مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفات شروط التراخيص، واشتراطات الأمن والمتانة.

وتم فحص (150) سائقًا، وتبين إيجابية (7) حالات لتعاطي المواد المخدرة، كما تم ضبط (6) محكوم عليهم بإجمالي (8) أحكام، والتحفظ على (3) مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.