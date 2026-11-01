ضبط سائق ميكروباص بالمنوفية أجبر الركاب على النزول من السيارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 نوفمبر 2026 04:21 مساءً - كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قائد سيارة أجرة «ميكروباص» لامتناعه عن توصيل الركاب وإجبارهم على النزول من السيارة بالمنوفية.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة بدر.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بتاريخ (15) أكتوبر الماضي، حال سيره بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة السادات.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.