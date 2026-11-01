قطع المياه عن البحر الأعظم وربيع الجيزي بالجيزة 6 ساعات مساء غدا الإثنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 نوفمبر 2026 04:21 مساءً - أعلنت محافظة الجيزة قطع مياه الشرب عن عدد من المناطق، لمدة (6) ساعات، اعتبارًا من الساعة (12) منتصف ليل الاثنين الموافق (2) نوفمبر (2026)، وحتى الساعة السادسة صباح الثلاثاء (3) نوفمبر، لتنفيذ أعمال تحويل مسار خط طرد بمحطة صرف المانسترلي.

وأوضحت المحافظة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ستنفذ أعمال تحويل مسار خط طرد قطر (500) مم بمحطة صرف المانسترلي، والمتعارض مع أعمال إحلال وتجديد خط مياه الشرب قطر (1000) مم زهر مرن بشارع ربيع الجيزي، وذلك بمنطقة التعارض بجوار سلم مشاة السكة الحديد.

وأشارت الشركة إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه تشمل شارع البحر الأعظم ومتفرعاته، بدءًا من منطقة المنيب وحتى شارع مستشفى الرمد، بالإضافة إلى شارع ربيع الجيزي ومتفرعاته.

وأضافت أن الأعمال تتضمن تحويل مسار خط الطرد وتنفيذ أعمال الربط اللازمة على خطوط المياه بالشوارع الجانبية، بعد الانتهاء من الدراسات الهيدروليكية والتنسيق مع الإدارة العامة لشبكات ساقية مكي لتحديد مواقع الربط، مؤكدة تنفيذ الأعمال خلال أقل فترة زمنية ممكنة.

وتهيب محافظة الجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية بالمناطق المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة عند الحاجة، من خلال التواصل عبر الخط الساخن (125)، مشيرة إلى بذل أقصى الجهود للانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية فور الانتهاء.