واتساب يطلق 4 ميزات جديدة للمحادثات الجماعية

واتساب يطلق 4 ميزات جديدة للمحادثات الجماعيةأعلن تطبيق “واتساب” إطلاق أربع ميزات جديدة للمحادثات الجماعية، تهدف إلى تسهيل إدارة المجموعات ومتابعة الرسائل المهمة، ولا سيما المجموعات النشطة التي تشهد تدفقاً كبيراً للرسائل.

وتتضمن التحديثات الجديدة إمكانية نشر حالات خاصة بأعضاء المجموعة، وتثبيت الرسائل دون مدة زمنية لانتهاء التثبيت، فضلاً عن إضافة فلتر للإشارات والردود، وإتاحة مشاركة سجل الرسائل الأخيرة مع الأعضاء الجدد عند انضمامهم إلى المجموعة.

وتتيح ميزة الحالات الجماعية (Group Status) نشر تحديثات تكون متاحة حصرياً لأعضاء المجموعة، مع إمكانية مشاهدتها والتفاعل معها، على أن تختفي تلقائياً بعد مرور 24 ساعة.

كما أضاف التطبيق خيار تثبيت الرسائل بصورة دائمة في أعلى المحادثة، دون الحاجة إلى تحديد مدة زمنية لانتهاء التثبيت، بما يتيح للأعضاء الرجوع بسهولة إلى المعلومات المهمة، مثل المواعيد والتعليمات والروابط.

وشملت التحديثات أيضاً إضافة فلتر مخصص يجمع المحادثات غير المقروءة التي تتضمن إشارات مباشرة إلى المستخدم أو ردوداً على رسائله، فضلاً عن الإشارات الجماعية باستخدام الرمز (@all)، بهدف تسهيل الوصول إلى الرسائل التي تتطلب الانتباه.

وفي السياق ذاته، أصبح بإمكان مسؤولي المجموعات مشاركة سجل الرسائل الأخيرة مع الأعضاء الجدد عند انضمامهم، لمساعدتهم على الاطلاع على النقاشات السابقة وفهم سياق المحادثات.

وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي “واتساب” لتطوير أدوات إدارة المحادثات، فيما يعمل التطبيق على اختبار ميزات أخرى، من بينها جدولة الرسائل لإرسالها تلقائياً في موعد يحدده المستخدم، إلى جانب تحسين أدوات البحث داخل المحادثات.