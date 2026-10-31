بدر عبد العاطي يبحث مع نظيره الأرميني توسيع الاستثمارات والتبادل التجاري على هامش حوار المنامة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 أكتوبر 2026 07:29 مساءً - بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع آرارات ميرزويان وزير خارجية أرمينيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وذلك خلال لقاء جمعهما اليوم السبت 31 أكتوبر 2026 بالعاصمة البحرينية على هامش مشاركتهما في منتدى حوار المنامة.

وتناول اللقاء آفاق تطوير الشراكة المصرية الأرمينية في مختلف القطاعات، في ظل حرص البلدين على الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز التعاون المشترك وتحقيق المصالح المتبادلة للشعبين.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين أكدا عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر وأرمينيا، وأهمية استمرار التواصل والتشاور السياسي بين الجانبين بما يسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدما.

وأشاد بدر عبد العاطي بانعقاد الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وأرمينيا بالقاهرة في ديسمبر الماضي، معربا عن تطلع الجانب المصري إلى استضافة أرمينيا للدورة المقبلة من اجتماعات اللجنة، بما يتيح مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي.

كما دعا وزير الخارجية إلى التنسيق لتنظيم منتدى لرجال الأعمال بالتزامن مع اجتماعات اللجنة الاقتصادية المقبلة، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين وفتح المجال أمام المزيد من الشراكات التجارية والاستثمارية.

وأكد عبد العاطي أهمية الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري وتطوير التعاون الصناعي والسياحي، إلى جانب توسيع مجالات الاستثمار المشترك بما يتناسب مع إمكانات البلدين والعلاقات المتميزة التي تجمعهما.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء التطورات الراهنة والعمل على دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار.

وشدد الجانبان على أهمية تسوية النزاعات بالطرق السلمية وتكثيف الجهود الدبلوماسية لمعالجة الأزمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار والحد من التوترات.

كما أكد الوزيران ضرورة تعزيز التنسيق بين مصر وأرمينيا داخل المنظمات الدولية والمحافل متعددة الأطراف، في ضوء تقارب وجهات النظر بين البلدين تجاه عدد من القضايا المشتركة وحرصهما على استمرار التعاون في مختلف المجالات.