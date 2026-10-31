المجر تقدم الشكر لفخامة الرئيس السيسي على جهود تعزيز السلام بالشرق الأوسط وأوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 أكتوبر 2026 03:29 مساءً - قدم بيتر ماجيار، رئيس وزراء المجر، الشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى على جهود مصر لتعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط وأوروبا، قائلا: "اتفقنا على أهمية مكافحة الهجرة غير الشرعية وإنهاء النزاعات الدولية الجارية".

وكتب على موقع إكس: "اتفقنا على أننا، مستندين إلى الصداقة الطويلة الأمد بين المجر ومصر، سنعزز التعاون أكثر في مجالات التنمية الاقتصادية، والأمن، وإدارة المياه، والطاقة، والتعليم".

والتقى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس وزراء المجر، بمقر البرلمان المجري في بودابست، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس إلى المجر.

بدوره صرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء المجري استقبل فخامة الرئيس لدى وصوله إلى مقر البرلمان، حيث قدم لفخامة الرئيس شرحًا حول التاج الملكي المقدس، الذي يُعد رمزًا للدولة والحكم في المجر. وأعقب ذلك مصافحة فخامة الرئيس ورئيس الوزراء المجري لوفدي البلدين، والتقاط صورة تذكارية، ثم عقد فخامة الرئيس ورئيس وزراء المجر لقاءً ثنائيًا، تلاه جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.