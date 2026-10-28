أخبار اليمن : 100 غارة عدوانية على اليمن خلال 24 ساعة

100 غارة عدوانية على اليمن خلال 24 ساعة
أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، بأن العدو السعودي شن 101 غارة جوية وصاروخ خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن غارات وصواريخ العدو السعودي، استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وعمران وحجة وصعدة والضالع والمحويت ولحج من خلال طائرات "F15 وتايفون" أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران، خلفت عشرات الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال.
وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدِنا ثلاثة آلاف 480 غارة جوية وصاروخًا.
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