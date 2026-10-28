فخامة الرئيس السيسى يشدد على رفض مصر للإجراءات الأحادية بحوض النيل الشرقى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أكتوبر 2026 11:13 مساءً - التقى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بقصر الكرملين في موسكو، الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، وذلك على هامش مشاركته في القمة الروسية الأفريقية الثالثة.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس بوتين رحب بزيارة فخامة الرئيس السيسى إلى روسيا، ومشاركته في القمة الروسية – الأفريقية في نسختها الثالثة.

ومن جانبه، أعرب فخامة الرئيس السيسى عن اعتزازه بزيارة روسيا مجددًا، مشيداً باستضافة روسيا للقمة، ومعرباً عن الثقة في أنها سوف تكلل بالنجاح، بما يُسهم في دفع التعاون بين الجانبين الأفريقي والروسي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن فخامة الرئيس السيسى أكد حرص مصر على تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية مع روسيا، وتطوير التعاون معها في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي ذات السياق، تطرق الرئيسان إلى تطورات عدد من المشروعات الاستراتيجية المشتركة، ومنها الخطوات المتخذة لتنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، وكذا إقامة منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة، والصحة، والسياحة، والتعليم والبحث العلمي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن فخامة الرئيس السيسى تبادل مع الرئيس الروسي وجهات النظر إزاء تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبالأخص جهود ومساعي خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود الرامية لخفض التوتر الراهن واستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وفي هذا الإطار، ثمن الرئيس الروسي الدور المصري المحوري، مؤكدًا حرص روسيا على تكثيف التشاور والتنسيق السياسي مع مصر، في ظل دورها كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيسين تناولا تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث أكد فخامة الرئيس السيسى ضرورة الحفاظ على السلم والاستقرار بهذه المنطقة، بما في ذلك عبر الالتزام باحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها.

كما أكد فخامة الرئيس السيسى خلال اللقاء على ما تمثله قضية المياه من قضية وجودية بالنسبة لمصر، مشدداً رفض مصر الكامل للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي.