شيكو بانزا ينقذ الزمالك في الدقيقة 88 ويخطف فوزا مثيرا أمام المقاولون العرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أكتوبر 2026 11:13 مساءً -

خطف الزمالك فوزا مثيرا على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما سجل الأنجولي شيكو بانزا هدف الانتصار قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، رغم المحاولات الهجومية المتبادلة، حيث شهدت الدقيقة 25 فرصة خطيرة للمقاولون العرب، لكن مهدي سليمان حارس الزمالك تألق في إنقاذ مرماه من هدف محقق بعدما تصدى للكرة على خط المرمى.

ومع انطلاق الشوط الثاني، نجح محمد حمد في افتتاح التسجيل للزمالك بالدقيقة 46، ليمنح الفريق الأبيض الأفضلية، قبل أن يعود المقاولون العرب إلى المباراة بهدف التعادل الذي أحرزه محمد عبد الناصر في الدقيقة 57.

واشتعلت المواجهة خلال الدقائق المتبقية، بعدما كثف الزمالك محاولاته الهجومية بحثا عن هدف التقدم، في الوقت الذي حاول فيه المقاولون العرب الحفاظ على التعادل والخروج بنتيجة إيجابية من استاد القاهرة.

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين، تمكن شيكو بانزا من تسجيل الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 88، ليحسم المواجهة لصالح الفريق الأبيض ويمنحه ثلاث نقاط مهمة في سباق المنافسة على صدارة الدوري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادلا واحدا مقابل هزيمة واحدة خلال 8 مباريات، وسجل لاعبوه 11 هدفا واستقبلت شباكه 4 أهداف.

في المقابل، توقف رصيد المقاولون العرب عند 11 نقطة في المركز السابع، بعد تحقيق 3 انتصارات وتعادلين وتلقي 3 هزائم، فيما سجل الفريق 11 هدفا واستقبلت شباكه 8 أهداف.

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل ضم مهدي سليمان في حراسة المرمى، وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش ومحمد إسماعيل وعمر جابر في الدفاع، ومحمد شحاتة وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم إيشو في الوسط، وعدي الدباغ وأحمد شريف وشيكو بانزا في الهجوم.

بينما بدأ المقاولون العرب اللقاء بمحمد فوزي في حراسة المرمى، ومحمد عمار وحسن شاكوش وخالد عبد الفتاح وجوزيف أوشايا في الدفاع، ومحمد عبد الناصر وميدو جابر وعمر الوحش ودوكو دودو في الوسط، وإدريسا تيام وخواكيم أوجيرا في الهجوم.