فخامة الرئيس السيسى يعرب عن ثقته فى نجاح موسكو استضافة القمة الروسية- الأفريقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أكتوبر 2026 11:13 مساءً - التقى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بقصر الكرملين في موسكو، الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، وذلك على هامش مشاركته في القمة الروسية – الأفريقية الثالثة.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس بوتين رحب بزيارة فخامة الرئيس السيسى إلى روسيا، ومشاركته في القمة الروسية – الأفريقية في نسختها الثالثة.

ومن جانبه، أعرب فخامة الرئيس السيسى عن اعتزازه بزيارة روسيا مجددًا، مشيداً باستضافة روسيا للقمة، ومعرباً عن الثقة في أنها سوف تكلل بالنجاح، بما يُسهم في دفع التعاون بين الجانبين الأفريقي والروسي.