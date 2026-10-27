القاهرة الإخبارية: الأرقام تُظهر تفوّق المعارضة على نتنياهو بانتخابات إسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 09:33 مساءً - قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا الناخبين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات، محذرًا من احتمال وصول ما وصفه بـ«دولة يسارية إسلامية» إلى الحكم، في إشارة إلى مخاوفه من تحالف المعارضة مع القوائم العربية.

استطلاعات الرأي والمؤشرات الأولية

وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامية الدكتورة منى شكر، على قناة القاهرة الإخبارية، أن استطلاعات الرأي والمؤشرات الأولية للمشاركة أظهرت تقدمًا في نسب التصويت لدى المعارضة الإسرائيلية والقوائم العربية، مشيرة إلى تسجيل نسبة مشاركة بلغت نحو 44.9% حتى لحظة إعداد التقرير.

ولفتت إلى أنه لم يتبقَّ سوى أقل من ست ساعات على إغلاق صناديق الاقتراع، قبل بدء ظهور الاستطلاعات الأولية لنتائج الانتخابات.