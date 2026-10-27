فتح: تحية لأهلنا في الداخل المحتل للتصويت للقوائم العربية لإسقاط حكومة اليمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 10:29 مساءً - قال الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، إن المشاركة الواسعة للمواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل في الانتخابات تعكس رغبتهم في إسقاط حكومة اليمين المتطرف، التي ارتكبت جرائم بحق الشعب الفلسطيني في النقب والمثلث والجليل وقطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف النمورة خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، " أوجه التحية إلى أهلنا وأشقائنا في الداخل المحتل الذين شدوا الرحال منذ ساعات الصباح للمشاركة في الانتخابات للتصويت للقوائم العربية لإسقاط حكومة اليمين المتطرف والعنصرية التي مارست الجريمة بحق الشعب الفلسطيني".

أوضح أن الجماهير العربية توجهت منذ ساعات الصباح إلى صناديق الاقتراع للتصويت للقوائم العربية، معربًا عن أمله في أن تسفر الانتخابات عن نتائج إيجابية تتيح زيادة تمثيل الأحزاب العربية في الكنيست، وتعزز فرص المعارضة الإسرائيلية في إنهاء حكم بنيامين نتنياهو.

الائتلاف الحكومي المتطرف يفرض توجهاته

وأشار إلى أن الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف فرض توجهاته على قرارات حكومة نتنياهو خلال السنوات الماضية، مؤكدًا ضرورة رحيل هذه الحكومة، على خلفية السياسات التي اتبعتها تجاه الشعب الفلسطيني.