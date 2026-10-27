حصيلة شهداء غزة ترتفع إلى 74555
ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,555 شهيدًا، و175,727 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر 2023.
وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، إن مستشفيات القطاع استقبلت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 11 شهيدًا، بينهم 8 شهداء جدد، و3 شهداء انتشلت جثاميهم، إضافة إلى 35 إصابة.
وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,559، والإصابات إلى 5،608، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 845.
وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.
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