أخبار اليمن : 81 غارة عدوانية على أعيان مدنية في 6 محافظات

81 غارة عدوانية على أعيان مدنية في 6 محافظاتأفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، بأن طيران العدو السعودي شن 81 غارةً جويةً وصاروخًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن غارات وصواريخ العدو السعودي، استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات تعز ولحج وصعدة وحجة وإب من خلال طائرات "F15 وتايفون" أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من جيزان وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين.

وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدِنا ثلاثة آلاف و379 غارة جوية وصاروخًا.