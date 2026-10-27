الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بطلاب جامعة القاهرة: يمنحوننى أملا هائلا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 11:29 صباحاً - في إشادة دولية تعكس تقديرًا لشباب جامعة القاهرة وما يتمتعون به من قدرات علمية وفكرية وإبداعية، أعرب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن سعادته بلقاء طلاب جامعة القاهرة والتحاور معهم، وذلك في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «X»، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، عقب زيارته للجامعة ولقائه المفتوح مع طلابها أمس الاثنين.

تشرفت بالحديث إلى طلاب جامعة القاهرة

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في منشوره: «لقد تشرفت بالحديث إلى طلاب جامعة القاهرة»، مضيفًا: «إن الشباب أمثال هؤلاء يمنحونني أملًا هائلًا بما يمتلكونه من معرفة وطاقة وقدرة على الإبداع».

إتاحة التعليم والعمل اللائق والفرص المناسبة

وأكد جوتيريش أن المجتمعات تتحمل مسئوليات أساسية تجاه شبابها، تشمل إتاحة التعليم والعمل اللائق والفرص المناسبة، وضمان حرية التفكير والتعبير والمشاركة في صنع القرار، في رسالة تؤكد أهمية الاستثمار في قدرات الأجيال الجديدة وتمكينها من الإسهام الفاعل في بناء المستقبل.

ويكتسب هذا المنشور أهمية خاصة في ضوء صدوره عن الأمين العام للأمم المتحدة عبر حسابه الرسمي، وتخصيصه طلاب جامعة القاهرة بالإشادة، بما يعكس الانطباع الإيجابي الذي تركه اللقاء، وما أظهره شباب الجامعة من اهتمام بالقضايا الدولية وتفاعل مع التحديات التي تواجه العالم.

كانت جامعة القاهرة قد استقبلت أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، في زيارة رسمية شهدت لقاءً مفتوحًا مع طلاب الجامعة، بحضور عدد من الوزراء والسفراء وممثلي السلك الدبلوماسي والشخصيات العامة، تناول خلاله عددًا من القضايا والتحديات الدولية، ودور الشباب في تعزيز السلام والحوار والتفاهم بين الشعوب.

تأتي هذه الإشادة لتسلط الضوء على الدور الذي تضطلع به جامعة القاهرة في إعداد أجيال قادرة على التفكير النقدي والحوار والانفتاح على العالم، وتؤكد أهمية إتاحة الفرص أمام طلابها للتفاعل المباشر مع الشخصيات الدولية وصناع القرار، بما يعزز وعيهم بالقضايا العالمية ويثري تجربتهم التعليمية والإنسانية.