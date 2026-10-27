أخبار اليمن : صد تحشيداته جنوب باب المندب.. قصف يمني يطال وزارة دفاع العدوان بالرياض

صد تحشيداته جنوب باب المندب.. قصف يمني يطال وزارة دفاع العدوان بالرياضاستهدفت القوات المسلحة اليمنية، اليوم وزارة الدفاع في عاصمة العدو السعودي الرياض.

وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه، أن القوات المسلحة استهدفت بفضل الله وزارة الدفاع في عاصمة العدو السعودي الرياض بصاروخ باليستي.

وأكد أن الإصابة كانت مباشرة بفضل الله.

وفي سياق متصل بصد تحشيدات تابعة للعدو السعودي أوضح العميد يحيى سريع في بيان سابق اليوم ، أن القوات المسلحة تصدّت بفضل الله لمحاولة تقدم قامت بها تحشيدات تابعة للعدو السعودي التي يشرف عليها الضابط السعودي بدر الحربي قائد القاعدة العملياتية المتقدمة في عدن من الاتجاه الجنوبي لباب المندب.

وأكد أنه تم استهداف تلك التحشيدات بعدد من الصواريخ الباليستية وبالأسلحة الثقيلة ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وهرعت سيارات الإسعاف إلى أماكن الاستهداف.

وأشار إلى أن القوات المسلحة دّمرت عددًا من الآليات أثناء محاولة التقدم، وتم إفشال ذلك التقدم بفضل الله.

وجدّدت القوات المسلحة اليمنية تحذيرها للمخدوعين من مغبة الاستجابة لدعوات العدو السعودي وضباطه الذين يدفعون بهم إلى محارق الموت.