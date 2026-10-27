أخبار اليمن : مجيديع يواسي آل سالم

مجيديع يواسي آل سالمبعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة الى الدكتور نجيب عبدالملك سالم، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، عضو مجلس الشورى، وكافة افراد الاسرة، في وفاة نجله/ حسام نجيب عبدالملك، اثر مرض مفاجئ ألم به.

وعبّر الشيخ عبدالله مجيديع باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب.

مبتهلا إلى المولى -عزوجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون ".