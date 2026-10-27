لا تستهزئ بحرقة المعدة.. واستشِر الطبيب!أشار الدكتور سانجار يونوسوف إلى أن تناول القهوة على معدة فارغة، والإفراط في تناول الأطعمة الدهنية والوجبات الكبيرة، قد يؤدي إلى الشعور بحرقة المعدة في الصباح.

ويوضح الطبيب طريقة تعديل النظام الغذائي، والحالات التي تستدعي فيها حرقة المعدة زيارة الطبيب. ووفقا له، قد تؤدي بعض الأطعمة والمشروبات إلى تفاقم حرقة المعدة، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون منها بانتظام. وتشمل هذه الأطعمة الحمضيات، والتفاح الحامض، والطماطم، والأطعمة الدهنية والمقلية، والبصل، والثوم، والصلصات الحارة، والشوكولاتة، والمشروبات الغازية، والمعجنات الحلوة.

ويقول: "قد تزيد القهوة من أعراض حرقة المعدة، لأنها تحفز إنتاج حمض المعدة وتساعد على استرخاء العضلة العاصرة، وهي صمام يفصل المعدة عن المريء، ما يزيد خطر ارتداد محتويات المعدة إلى المريء".

وقد يحدث الشعور بعدم الراحة بعد تناول الطعام أيضا إذا تناول الشخص الطعام بسرعة أو على عجل، أو أفرط في تناوله. لذلك، ينصح باختيار أطعمة سهلة الهضم لا تسبب الانزعاج عند الإفطار، مثل دقيق الشوفان، والجبن القريش قليل الدسم، والعجة المطهوة على البخار، والفواكه المشوية، وخبز الحبوب الكاملة.

ويوصي الطبيب بتجنب الإفراط في تناول الطعام وتناوله ببطء. كما ينصح بشرب القهوة أثناء الوجبات أو بعدها، وتناول الأطعمة والمشروبات الدافئة بدلا من الساخنة جدا، مع تجنب الاستلقاء أو الانحناء مباشرة بعد الإفطار.

ووفقا له، لا تشير نوبات حرقة المعدة النادرة التي تزول سريعا بالضرورة إلى وجود مشكلة صحية كامنة. لكن إذا تكررت الحرقة مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيا أو أكثر، فينبغي استشارة الطبيب. كما تستدعي صعوبة البلع، وفقدان الوزن غير المبرر، واستمرار الأعراض رغم تعديل النظام الغذائي، الانتباه وطلب المشورة الطبية. أما في حال تقيؤ الدم أو الشعور بألم شديد في البطن، فيجب طلب الرعاية الطبية الفورية.