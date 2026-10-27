أخبار اليمن : تصاعد أزمة مبابي في الصين

تصاعد أزمة مبابي في الصيناعتذر نجم ريال مدريد وقائد منتخب فرنسا كيليان مبابي، اليوم الثلاثاء، عن تعليق وصفه بغير الموفق بشأن صورة ساخرة ظهر فيها وجهه مركباً على صورة الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ، بعدما أعلنت شركات صينية إنهاء تعاونها معه على خلفية الواقعة.

وقال مبابي إن تعليقه خلال مقابلة حديثة آذى أشخاصاً في الصين والجاليات الصينية حول العالم، مؤكداً أن الإساءة لم تكن مقصودة، ومعرباً عن احترامه للشعب الصيني وتاريخه.

وأعلنت شركات صينية، بينها منغنيو وشانغهاي ميلك جراوند فود تك وإيستروك للمشروبات، وقف أشكال التعاون مع اللاعب فوراً، فيما أفادت وسائل إعلام صينية بوقف بث مباريات وفعاليات مرتبطة بالدوري الإسباني ومبابي، وإزالة إعلانات يظهر فيها.

من جانبه، اعتذر رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس عن التصريحات التي قال إنها تسببت في استياء وإهانة الصينيين، مؤكداً عمل الرابطة مع شركائها في الصين للحفاظ على العلاقات القائمة.

وأثارت الواقعة ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي الصينية، وسط دعوات لمقاطعة اللاعب تجارياً، فيما قال التلفزيون الصيني المركزي إنه سيراقب أفعال مبابي بعد اعتذاره، إلى جانب ما سيصدر عنه من تصريحات.