لجنة الانتخابات الإسرائيلية : 66.7% نسبة التصويت وإقبال مجندين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 10:29 مساءً - قالت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية: نسبة التصويت حتى السادسة مساء بلغت 66.7%.

لجنة الانتخابات المركزية: نسبة التصويت بلغت 66.7%

مؤكدة : عدد الناخبين حتى الساعة السادسة مساء تجاوز عدد الناخبين كاملا في أي انتخابات سابقة، وارتفاع نسبة التصويت يقدر بـ9% مقارنة مع نفس الفترة في الانتخابات السابقة.

لجنة الانتخابات المركزية تبحث إمكانية تمديد ساعات التصويت

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن لجنة الانتخابات المركزية ستبحث إمكانية تمديد ساعات التصويت التي تنتهي بعد 3 ساعات.

الشرطة الإسرائيلية تمنع استمرار التصويت في عرعرة

وأكدت القائمة العربية المشتركة أن الشرطة استولت على صناديق اقتراع في بلدة عرعرة في النقب وتمنع استمرار عملية التصويت.

نسبة تصويت الجنود في انتخابات الكنيست تصل إلى 68%

وكشف الجيش الإسرائيلي أن نسبة تصويت الجنود في انتخابات الكنيست التي تشهد إقبالا كثيفا وصلت حتى الآن إلى 68%.

رئيس القائمة العربية الموحدة: مزيد من الأصوات سيضمن أغلبية لحكومة بديلة

وشدد رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس على اقترابهم من تحقيق المقعد الثامن، مضيفا أن المزيد من الأصوات سيضمن أغلبية لحكومة بديلة لحكومة اليمين المتطرف.

وحصلت القائمة العربية الموحدة على خمسة مقاعد في البرلمان الإسرائيلي السابق.

ويشكل الفلسطينيون في إسرائيل 18% ممن يحق لهم الاقتراع، مقابل 77% من اليهود، وتندرج النسبة المتبقية، البالغة 5%، ضمن فئة "غير محددي الديانة"، وفق دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.

نتنياهو: بقيت 4 ساعات لإنقاذ إسرائيل

ونشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر منصة إكس أنه "بقيت 4 ساعات لإنقاذ إسرائيل"، داعيا الإسرائيليين إلى التصويت، وسط تحريضه ضد الأحزاب العربية، وطلب حزبه الليكود تمديد فترة التصويت.

حزب "يشار" يرفض تمديد فترة التصويت

وذكرت صحيفة هآرتس أن حزب "يشار" بقيادة غادي آيزنكوت رفض تمديد التصويت، قائلا إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمهد للادعاء بالمساس بنزاهة الانتخابات، مضيفا كذلك أنه لا يوجد أي حدث استثنائي يبرر التمديد.

حزبا شاس وقوة يهودية يطلبان تمديد ساعات التصويت

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حزب شاس -وهو حزب يمثل اليهود المتدينين (الحريديم)- وحزب قوة يهودية انضما إلى طلب الليكود تمديد التصويت إلى ما بعد الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي.