الخارجية: المتسلل للحدود مع إسرائيل تغيب عن منزله منذ يوليو وغير متزن نفسيا وسنتخذ الإجراءات لإعادته إلى مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 10:29 مساءً - قالت وزارة الخارجية إن الجهات الوطنية بجمهورية مصر العربية تتابع ما نشر في الإعلام بتاريخ اليوم الثلاثاء، 27 أكتوبر، عن قيام أحد المصريين باجتياز السياج الحدودي من الأراضي المصرية إلى داخل الأراضي الاسرائيلية.

وأكدت الوزارة أنه تبين للجهات الوطنية المعنية إن الشخص المذكور متغيب عن منزله منذ شهر يوليو الماضى وغير متزن نفسيا، وسوف تتابع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادته إلى مصر.