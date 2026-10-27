وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية التي تمس حقوق ومصالح دول المصب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 04:25 مساءً - استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، ريتنو مارسودي، مبعوثة الأمم المتحدة للمياه، وذلك على هامش الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قضايا المياه والتنمية المستدامة.

وقال السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن عبد العاطي أعرب عن تطلع مصر لمواصلة لتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة لضمان نجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، والتوصل إلى مخرجات عملية تسهم في دفع أجندة المياه الدولية حتى عام 2030 وما بعدها، كما استعرض وزير الخارجية التحديات المرتبطة بندرة المياه في مصر، والجهود الوطنية المبذولة لمواجهتها من خلال الاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية، والتي تشمل ترشيد استخدامات المياه، والتوسع في معالجتها وإعادة استخدامها، وتحديث نظم الري، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات لمواجهة تحديات المياه.

في ذات السياق، شدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الدول المتشاطئة للأنهار العابرة للحدود، وخاصة نهر النيل، بما يحقق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مؤكداً رفض مصر للإجراءات الأحادية التي تمس حقوق ومصالح دول المصب، وضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي، وعلى رأسها مبادئ الإخطار المسبق وعدم الإضرار، بما يصون الأمن المائي ويعزز الاستقرار والتنمية المستدامة.