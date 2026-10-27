غرة جمادى الآخرة 1448 هـ.. الحسابات الفلكية تكشف تفاصيل ميلاد هلال الشهر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 10:33 صباحاً - كشفت الحسابات الفلكية لمعهد الفلك، تفاصيل ميلاد هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1448 هـ، حيث ​يولد هلال شهر جمادى الآخرة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة وثلاث دقائق صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من جمادى الأولى 1448هـ الموافق 2026/11/9 م (يوم الرؤية).

​ووفقا للحسابات الفلكية يكون يوم الثلاثاء 2026/11/10 م هو المتمم لشهر جمادى الأولى 1448 هـ، ​وتكون غرة شهر جمادى الآخرة 1448 هـ فلكياً يوم الأربعاء 2026/11/11 م.

التقويم الهجرى

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذي القعدة – 12 ذي الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.