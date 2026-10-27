ناجي الشهابي يطالب الحكومة بتغيير سياساتها لمواجهة الغلاء ومكافحة الاحتكار

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 03:33 مساءً - طالب النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل الديمقراطي، الحكومة بتغيير سياساتها لمواجهة غلاء الأسعار وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، داعيًا إلى تعزيز دورها في ضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار، وعدم الاعتماد على آليات العرض والطلب في ظل ما وصفه بـ«مجتمع الندرة».

وقال الشهابي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن استمرار تطبيق سياسة العرض والطلب دون تدخل حكومي فعال للسيطرة على الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية يهدد الأوضاع المعيشية للطبقة المتوسطة.

وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار وتجاوزه حاجز (56) جنيهًا انعكس على أسعار السلع، منتقدًا ما وصفه بغياب التدخل الحكومي الكافي لمواجهة الزيادات السعرية، ومتسائلًا عن دور الحكومة في حماية المواطنين وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.

وناشد الشهابي الحكومة تغيير سياساتها خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحسين مستوى رضاهم عن أدائها، مؤكدًا أن القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية تمثل معيارًا مهمًا لتقييم نجاح السياسات الحكومية.

وشدد على ضرورة مكافحة الاحتكار لضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، منتقدًا ما وصفه باحتكار عدد محدود من الأسر والكيانات لقطاعات مختلفة، من بينها الدواجن والماشية والاستيراد، مطالبًا باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لضمان انضباط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة.