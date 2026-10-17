الرئيس السيسي لأشقائنا في الخليج: سننفذ أي إجراء لحمايتكم أو الدفاع عنكم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أكتوبر 2026 01:49 مساءً - أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد مصر لتنفيذ أي إجراء لحماية الأشقاء في الخليج أو الدفاع عنهم إذا طُلب منها ذلك، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتطلب تصديق البرلمان المصري.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية: «بقول للإخوة في الخليج هننفذ أي إجراء لحمايتكم أو الدفاع عنكم»، موضحًا ضرورة الحصول على التفويض اللازم من البرلمان.

الدفاع فقط دون مهاجمة أحد

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن حديثه يتعلق بالدفاع، قائلًا: «إحنا بنتكلم عن الدفاع فقط»، مؤكدًا أن المقصود ليس محاربة أحد أو مهاجمته.