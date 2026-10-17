ناشئو اليمن يستهلون كأس الخليج بالفوز على العراق

ناشئو اليمن يستهلون كأس الخليج بالفوز على العراقاستهل المنتخب اليمني للناشئين مشواره في بطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً لكرة القدم، بفوز ثمين على نظيره العراقي 2 - صفر، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

سجل هدفي الأحمر الصغير علي محمد فارع في الدقيقة 28، ومحمد صادق عزيز في الدقيقة 50.

وبهذا الفوز، حصد منتخبنا الوطني أول ثلاث نقاط في المجموعة، واحتل المركز الثاني بفارق الأهداف المسجلة خلف المنتخب المصري، الذي تغلّب على نظيره السعودي 5 -صفر في وقت سابق اليوم.

ويخوض الأحمر الصغير لقاءه الثاني في البطولة، يوم الثلاثاء المقبل، أمام نظيره السعودي.