وزارة الزراعة تنفذ 262 قافلة بيطرية مجانية خلال سبتمبر لخدمة المربين في 269 قرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أكتوبر 2026 04:25 مساءً - كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن تنفيذ 262 قافلة بيطرية علاجية وإرشادية مجانية خلال شهر سبتمبر الماضي، امتدت خدماتها إلى 269 قرية بمختلف المحافظات، في إطار جهود الوزارة للتوسع في تقديم الخدمات البيطرية المجانية، ودعم صغار المربين، والوصول بالخدمة إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد الدكتور محمد سعد، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير، بالتوسع في القوافل البيطرية والخدمات الميدانية، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية والداجنة، وتحسين الحالة الصحية للقطعان، ودعم صغار المربين والأسر الريفية.

وأوضح رئيس الهيئة أن القوافل المنفذة خلال شهر سبتمبر قدمت خدماتها إلى 110 آلاف و274 رأس ماشية، إلى جانب 87 ألفًا و629 طائرًا، من خلال حزمة متكاملة من الخدمات الوقائية والعلاجية والتشخيصية المقدمة للمربين بالمجان، مشيرا إلى أن الخدمات المقدمة للماشية شملت رش 27 ألفًا و97 رأسًا لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع 62 ألفًا و819 رأسًا لمكافحة الطفيليات الداخلية، وعلاج 14 ألفًا و192 حالة باطنية، وإجراء 460 تدخلًا جراحيًا، فضلًا عن فحص وعلاج 5 آلاف و706 حالات تناسلية.

وأكد أن القوافل البيطرية تمثل أحد المحاور الرئيسية للعمل الميداني للهيئة، لما توفره من خدمات مباشرة ومجانية للمربين في أماكن تواجدهم، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، فضلًا عن دورها في الكشف المبكر عن المشكلات الصحية، ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية، وتحسين الصحة التناسلية للقطعان، ورفع الوعي بالممارسات السليمة في التربية والرعاية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية استمرار تنفيذ القوافل العلاجية والإرشادية المجانية والتوسع في نطاقها، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بما يضمن وصول الخدمات إلى أكبر عدد من المربين، ويسهم في حماية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتحسين الإنتاجية، ودعم الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة صغار المربين.