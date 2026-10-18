الحكومة اليمينة : نثمن موقف مصر تجاه السعودية والوقوف بجانبها إزاء المخاطر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أكتوبر 2026 06:37 مساءً - أعربت رئيس الحكومة اليمينة الدكتور شائع الزندانى عن تقديره للموقف المصرى الأصيل تجاه المملكة العربية السعودية ومساندتها والوقوف بجانبها إزاء التحديات والمخاطر التى تواجه المنطقة، ما يجسد وحدة الأمن القومي العربي، ويؤكد أن أمن الدول العربية كل لا يتجزأ، والتضامن والتكاتف في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها مسؤولية مشتركة.

مصر والسعودية الركيزتان الرئيسيتان لأمن المنطقة أضاف الزندانى أن وحدة الموقف العربي ، مصر والسعودية على وجه الخصوص باعتبارهما الركيزتان الرئيسيتان لأمن المنطقة واستقرارها، سيعزز من حماية أمن السعودية واليمن والمنطقة برمتها، وينعكس بشكل إيجابي في مساندة الجهود الرامية لإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة،وبسط سلطتها على كامل الأراضي، بما يضمن تأمين الممرات الملاحية وصون السيادة الوطنية وينهي معاناة اليمنيين ويحقق تطلعاتهم في العيش الآمن الكريم.