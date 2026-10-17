أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 74469

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 74469ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 74 ألفًا و469 شهيدًا، و175 ألفًا و492 مصاباً.

وأفادت السلطات الصحية الفلسطينية بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 شهداء و43 مصابًا.

وأضافت أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 1511 شهيدًا، والإصابات إلى 5375، فيما بلغ عدد حالات انتشال الضحايا 838 حالة.

وأشارت إلى إضافة 67 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء، مؤكدة استمرار وجود ضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم وانتشالهم.