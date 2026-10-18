محمد صلاح يكشف إعلان رسمي عن حياته الخاصة: «هوسي بالشطرنج وصل للجنون» .. اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أكتوبر 2026 04:25 مساءً - كشف النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، عن شغفه الكبير بلعبة الشطرنج، مؤكدًا أنها أصبحت جزءًا أساسيًا من يومه، حيث يحرص على ممارستها بشكل شبه يومي خلال أوقات فراغه بعيدًا عن كرة القدم.

وذكر موقع «61saat» التركي أن محمد صلاح يشارك في مباريات الشطرنج عبر منصة تركية متخصصة، ويبلغ تصنيفه نحو 1400 نقطة، في الوقت الذي لا يقتصر فيه اهتمامه على التألق داخل المستطيل الأخضر.

ونقل الموقع تصريحات عن اللاعب المصري قال فيها: «هوسي بالشطرنج وصل إلى حد الجنون، ألعبها كل يوم تقريبًا، وأحب هذه اللعبة كثيرًا»، في إشارة إلى مدى ارتباطه بهذه الهواية التي تتطلب التركيز والتفكير الاستراتيجي.

محمد صلاح يتألق مع طرابزون سبور

وعلى الصعيد الكروي، يقدم محمد صلاح مستويات مميزة بقميص طرابزون سبور منذ انضمامه إلى الفريق مجانًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث سجل 8 أهداف وصنع 4 أخرى خلال 10 مباريات، ليساهم بشكل مباشر في 12 هدفًا، وفقًا للتقرير التركي.

طرابزون سبور ضد بشكتاش

ويترقب عشاق طرابزون سبور مواجهة الفريق النارية أمام بشكتاش المحدد لها غداً الأثنين ضمن منافسات الدوري التركي، وسط آمال كبيرة في مواصلة صلاح تألقه الهجومي ومساعدة فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية، في ظل المستويات اللافتة التي يقدمها منذ بداية الموسم.

وبحسب الأرقام الواردة في التقرير، يحتل طرابزون سبور المركز الخامس برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين خلف بشكتاش صاحب المركز الرابع، بينما يتصدر جالطة سراي جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، يليه أميد سبورتيف بـ17 نقطة، ثم فنربخشة في المركز الثالث برصيد 16 نقطة.