طقس الإثنين: انخفاض بالحرارة وأمطار والعظمى بالقاهرة 27 درجة والصغرى 18

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أكتوبر 2026 06:37 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين 19 أكتوبر 2026، ​انخفاضا بالحرارة وطقس خريفي مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد, مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.

الظواهر الجوية الإثنين 19 أكتوبر

​شبورة مائية: من (4: 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلي مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

​فرص أمطار خفيفة: على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وخليج السويس ومناطق من سيناء. قد تكون متوسطة أحياناً (بنسبة حدوث 30 % تقريباً) على بعض المناطق على فترات متقطعة.

​فرص ضعيفة لأمطار خفيفة: (بنسبة حدوث 10 % تقريباً) على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

​نشاط رياح أحياناً: تتراوح سرعتها من (30: 35) كم/س على مناطق على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى الإثنين 19 أكتوبر

القاهرة

​العظمى 27

​الصغرى 18

​الإسكندرية

​العظمى 26

​الصغرى 18

​الإسماعيلية

​العظمى 28

​الصغرى 18

​مطروح

​العظمى 25

​الصغرى 17

​شرم الشيخ

​العظمى 31

​الصغرى 23

​أسوان

​العظمى 34

​الصغرى 20