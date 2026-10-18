طقس الإثنين: انخفاض بالحرارة وأمطار والعظمى بالقاهرة 27 درجة والصغرى 18

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أكتوبر 2026 06:37 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين 19 أكتوبر 2026، انخفاضا بالحرارة وطقس خريفي مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد, مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.
الظواهر الجوية الإثنين 19 أكتوبر
شبورة مائية: من (4: 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلي مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.
فرص أمطار خفيفة: على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وخليج السويس ومناطق من سيناء. قد تكون متوسطة أحياناً (بنسبة حدوث 30 % تقريباً) على بعض المناطق على فترات متقطعة.
فرص ضعيفة لأمطار خفيفة: (بنسبة حدوث 10 % تقريباً) على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
نشاط رياح أحياناً: تتراوح سرعتها من (30: 35) كم/س على مناطق على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة العظمى والصغرى الإثنين 19 أكتوبر
القاهرة
العظمى 27
الصغرى 18
الإسكندرية
العظمى 26
الصغرى 18
الإسماعيلية
العظمى 28
الصغرى 18
مطروح
العظمى 25
الصغرى 17
شرم الشيخ
العظمى 31
الصغرى 23
أسوان
العظمى 34
الصغرى 20