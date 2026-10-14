الحكومة تقر 8 قرارات جديدة لدعم مشروعات النقل واللوجستيات وتحلية المياه والاستثمار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أكتوبر 2026 07:25 مساءً -

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر العاصمة الجديدة على 8 قرارات تتعلق بمشروعات تحلية المياه والنقل واللوجستيات والاستثمار وإدارة الأصول.

وتضمنت القرارات الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص نحو 69.26 فدان غرب بورسعيد لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر ضمن الخطة الاستراتيجية حتى عام 2050، إلى جانب اعتماد عدد من التسويات التي أجرتها لجنة الخبراء خلال الفترة من 23 أبريل حتى 2 سبتمبر 2026.

كما وافق المجلس على استكمال صرف التعويضات المستحقة للمواطنين عن الأراضي المتداخلة مع بعض مراحل مشروع القطار الكهربائي السريع، والتعاقد لاستغلال 652 فدانا بجوار ميناء السلوم البري لمدة 30 عاما لإنشاء وتطوير وتشغيل منطقة لوجيستية متكاملة.

وشملت القرارات السير في إجراءات تأسيس شركة «ميناء السادات الجاف والبري» لإنشاء وإدارة واستغلال الميناء الجاف بمدينة السادات، بما يدعم التكامل بين الموانئ وشبكات النقل والمناطق الإنتاجية ويعزز خدمات التداول والتخزين والنقل متعدد الوسائط.

ووافق مجلس الوزراء كذلك على السماح لصندوق التنمية الحضرية بالتفاوض مع شركة دولية متخصصة لإدارة وتشغيل 9 أبراج بمشروع «الفسطاط فيو» تضم نحو 432 وحدة فندقية، بالإضافة إلى وحدات تجارية وإدارية، لمدة 15 عاما.

واعتمد المجلس قرارات وتوصيات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن إسناد 17 مشروعا وزيادة أوامر الإسناد لـ42 مشروعا، كما وافق على زيادة رأسمال الشركة القومية لإدارة الأصول بقيمة 50 مليون جنيه ليصل إلى 105 ملايين جنيه، بهدف دعم مركزها المالي والتمهيد لنقل قيدها من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية بالبورصة.