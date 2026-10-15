مجلس الأمن: على جميع الدول الأعضاء الالتزام بحظر توريد الأسلحة إلى اليمن

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أكتوبر 2026 09:37 مساءً - أكد أعضاء مجلس الأمن الدولى دعمهم الكامل لمساعي الجهود الدبلوماسية التي يقودها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، الرامية إلى صياغة تسوية سياسية شاملة تنهى الأزمة المستمرة.

وشدد أعضاء المجلس في بيانات رسمية متطابقة على أن تحقيق السلام المستدام والدائم في اليمن يظل رهناً بالمسار السياسي، ومؤكدين أن الحلول العسكرية والعنف لن تقود سوى إلى مزيد من التعقيد وتقويض الاستقرار الإقليمي.

مجلس الأمن: أعضاء المجلس يؤكدون دعمهم لجهود المبعوث الأممى الخاص إلى اليمن الرامية إلى تسوية سياسية

وفي ذات السياق، وجه المجلس دعوة صريحة ومشددة لجميع الدول الأعضاء للالتزام التام بتعهداتها وقراراتها الأممية ذات الصلة، لا سيما ما يتعلق بفرض حظر توريد الأسلحة إلى اليمن وقطع الإمدادات عن الأطراف المعرقلة للحلول السلمية.

وأعلنت وزارة الإعلام اليمنية مقتل مرافقين اثنين في استهداف قصر معاشيق في ⁧‫عدن،‬⁩ وأكدت أن رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بخير.

5 انفجارات في عدن فى استهداف قصر معاشيق

ودوت أصوات 5 انفجارات متالية في العاص اليمينة المؤقتة ( عدن) فى استهداف من قبل جماعة الحوثيين لقصر معاشيق الرئاسي؛ ووفق العربية فإن رئيس الحكومة وأعضائها بخير .

ووفق مسؤولان حكوميان يمنيان لرويترز؛ فإن الحوثيون أطلقوا عدة صواريخ باتجاه مجمع القصر الرئاسي في مدينة ⁧‫عدن.