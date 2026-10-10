مصر تجدد إدانتها استهداف مطار الملك خالد بالرياض

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أكتوبر 2026 10:33 مساءً -

تعرب مصر عن إدانتها الشديدة لاستمرار الهجمات على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة وعلى مطار الملك خالد بالرياض، وتؤكد استنكارها البالغ لتلك الاعتداءات السافرة والتصرفات غير المسئولة وما تحمله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والاستهتار بسلامة المدنيين من مختلف الجنسيات.

وتشدد مصر على رفضها التام لتلك الممارسات الهدامة التي من شأنها زعزعة أمن واستقرار المنطقة، ووقوفها بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة تلك الهجمات ودعمها لما تتخذه من خطوات لصون أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها.