استقبال ملكي للرئيس السيسي في ماليزيا فيديو يبرز ملخص الزيارة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أكتوبر 2026 09:37 مساءً -

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة دولة إلى ماليزيا، شهدت مباحثات مع الملك السلطان إبراهيم، ملك ماليزيا، ورئيس الوزراء أنور إبراهيم، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك، خاصة في الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

ونشر السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فيديو يبرز مشاهد من الزيارة، التى شهدت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسى بالقصر الوطني الماليزي "إستانا نيجارا"، تضمنت استعراض حرس الشرف وإطلاق 21 طلقة تحية، كما أهدى الملك السلطان إبراهيم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسام "دارجاه أوتاما سري ماهكوتا نيجارا" المعروف بوسام التاج الوطني الأسمى، تقديرًا للعلاقات المتميزة بين البلدين.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية الارتقاء بالشراكة المصرية الماليزية، وتعزيز التشاور السياسي والتنسيق في المحافل متعددة الأطراف، إلى جانب توسيع التعاون الثقافي والعلمي، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في ماليزيا، كما وجه الدعوة إلى ملك ماليزيا لزيارة مصر.

وتناولت المباحثات التطورات الإقليمية والدولية، والجهود المصرية لخفض التوترات وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، فضلًا عن القضية الفلسطينية، حيث أكد الرئيس السيسى ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية.

وعكست الزيارة حرص القاهرة وكوالالمبور على تعزيز العلاقات التاريخية، وتوسيع الشراكة السياسية والاقتصادية، والبناء على التقارب في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك