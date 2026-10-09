مصدر مطلع: قرار البرلمان الأوروبي بشأن الإخوان يعكس تصاعد المخاوف من أنشطة الجماعة وتمويل الجهات المرتبطة بها

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أكتوبر 2026 08:17 مساءً -

أكد مصدر مطلع أن قرار البرلمان الأوروبي الداعي إلى بحث إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب يعكس، تصاعد المخاوف داخل دول أوروبية من أنشطة الجماعة وأيديولوجيتها، وفقا لقناة إكسترا نيوز.

وأوضح المصدر أن القرار يدعو إلى إجراء مراجعة شاملة للتمويل الأوروبي المقدم للأشخاص والكيانات المرتبطة بالجماعة، معتبرا أن هذه الخطوة تعكس تنامي الاهتمام الأوروبي بملف أنشطة الإخوان وشبكاتها.

وأضاف أن القرار يحمّل الدول الأعضاء مسؤولية اتخاذ موقف جماعي بشأن التعامل مع الجماعة، في ظل ما وصفه بإدراك متزايد لدى أطراف دولية لخطورة ممارساتها، مشيرا إلى اتهامات تتعلق باستخدام واجهات تنظيمية وأنشطة أخرى لكسب التعاطف داخل المجتمعات الغربية.

وأشار المصدر إلى أن التحرك الأوروبي يأتي في سياق خطوات أمريكية سابقة بشأن إدراج فروع لجماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان على قوائم الإرهاب الأمريكية مطلع العام الجاري.