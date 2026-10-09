عموتة يعلق على حراس الأهلى قبل القمة ويؤكد: قوة حقيقية للفريق

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أكتوبر 2026 02:13 مساءً - أشاد المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، بالمستوى الذي يقدمه حراس مرمى الأهلي الثلاثة محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، مؤكداً امتلاك الفريق قوة كبيرة في هذا المركز.

عموتة يتحدث عن حراس الأهلي

وأوضح عموتة، خلال حديثه مؤخراً مع المسئولين عن ملف كرة القدم بالنادي الأهلي، أن الثلاثي يمثل أحد أهم عناصر التميز داخل الفريق، في ظل القدرات الفنية والخبرات التي يتمتع بها كل حارس.

وأشار المدرب المغربي إلى أن محمد الشناوي يملك خبرة كبيرة وشخصية قيادية، بينما أثبت مصطفى شوبير قدرته على الدفاع عن عرين عرين فريق كبير كالأهلي، في الوقت الذي يقدم فيه حمزة علاء مستويات مبشرة تؤكد امتلاكه إمكانات قوية.

منافسة شرسة بين حراس الأهلي

وشدد عموتة على أن المنافسة بين الحراس الثلاثة تصب في مصلحة الأهلي، خاصة أن كل حارس يحافظ على جاهزيته ويؤدي بصورة جيدة عند الاعتماد عليه، وهو ما يمنح الجهاز الفني اختيارات متعددة ويعزز قوة الفريق في البطولات المحلية والقارية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الثامنة من مساء الأحد المقبل بإستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

ضربة البداية للأهلي في الكونفدرالية

فيما يستهل الأهلي مشواره في بطولة الكونفدرالية بمواجهة كيتارا الأوغندي يوم 17 أكتوبر الجاري حيث تقرر سفر البعثة يوم 14 الشهر ذاته لخوض المباراة التي ستقام ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 للبطولة القارية.