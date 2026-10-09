مصر تطلق حملة «إيد بإيد.. سند وأمان» لإغاثة أهالي غزة قبل الشتاء (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أكتوبر 2026 07:21 مساءً -

أطلقت اللجنة المصرية لإغاثة أهالي قطاع غزة حملة «إيد بإيد.. سند وأمان» لتقديم الدعم والمساعدة للأسر الفلسطينية في ظل الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء وما يصاحبه من انخفاض في درجات الحرارة.

وبدأت اللجنة تجهيز قوافل مساعدات شتوية تمهيدا لإرسالها إلى مخيمات النازحين في القطاع, بهدف تلبية جانب من احتياجاتهم مع اقتراب فصل الشتاء, في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان.

وتأتي الحملة في إطار الجهود الإغاثية الرامية إلى مساندة أهالي غزة وتوفير المساعدات اللازمة لمواجهة برودة الطقس, خاصة للنازحين المقيمين في المخيمات.