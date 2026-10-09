الطقس اليوم.. أمطار متفاوتة وتحذير من البرق والرعد والعظمى بالقاهرة 30 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أكتوبر 2026 12:29 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، طقسا خريفيا مائلا للحرارة إلى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.

الظواهر الجوية الجمعة 9 أكتوبر 2026

​- شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً.

- ​فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً (بنسبة حدوث 30% تقريباً) على مناطق من محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

​- فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً مساءً (بنسبة حدوث 30% تقريباً) على مناطق من وسط وجنوب الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر ومناطق من جنوب ووسط سيناء على فترات متقطعة.

- ​فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 10% تقريباً) على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمدد الى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- ​نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب الصحراء الشرقية على فترات متقطعة.

تحذير هام

قد يصاحب السحب الرعدية (بنسبة حدوث 40% تقريباً) الآتي:

- ​نشاط الرياح القوية نتيجة الهواء الهابط قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

​- ضربات البرق مع السحب الرعدية على بعض المناطق.

درجات الحرارة العظمى والصغرى الجمعة 9 أكتوبر

القاهرة

العظمى 30

الصغرى 20

​الإسكندرية

العظمى 27

الصغرى 19

​الإسماعيلية

العظمى 30

الصغرى 18

​مطروح

العظمى 25

الصغرى 17

​شرم الشيخ

العظمى 32

الصغرى 25

​أسوان

العظمى 39

الصغرى 23