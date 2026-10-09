اللجنة المصرية تواصل دعم تعليم طلاب غزة بتوفير الأدوات والمستلزمات الدراسية (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أكتوبر 2026 07:21 مساءً - تواصل اللجنة المصرية لإغاثة أهالي قطاع غزة جهودها لدعم المسيرة التعليمية للطلاب الفلسطينيين, من خلال توفير الأدوات والمستلزمات الدراسية اللازمة لمساعدتهم على مواصلة تعليمهم في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها القطاع.

ودخلت شاحنات إغاثة مصرية إلى قطاع غزة ضمن حملة «شتاء دافئ», التي تستهدف توفير الاحتياجات الأساسية للسكان ومساندة الأسر الفلسطينية في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة مع اقتراب فصل الشتاء.

وبدأت اللجنة المصرية لإغاثة أهالي قطاع غزة استبدال الخيام المهترئة التي تؤوي النازحين الفلسطينيين في القطاع, ضمن جهود الاستعداد لفصل الشتاء وتوفير مأوى أكثر ملاءمة للأسر المتضررة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وانطلقت قافلة مساعدات شتوية تسيّرها اللجنة المصرية لإغاثة أهالي قطاع غزة, في إطار الجهود الرامية إلى دعم الفلسطينيين في شمال القطاع وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم مع اقتراب فصل الشتاء.

أطلقت اللجنة المصرية لإغاثة أهالي قطاع غزة حملة «إيد بإيد.. سند وأمان» لتقديم الدعم والمساعدة للأسر الفلسطينية في ظل الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء وما يصاحبه من انخفاض في درجات الحرارة.

وبدأت اللجنة تجهيز قوافل مساعدات شتوية تمهيدا لإرسالها إلى مخيمات النازحين في القطاع, بهدف تلبية جانب من احتياجاتهم مع اقتراب فصل الشتاء, في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان.

وتأتي الحملة في إطار الجهود الإغاثية الرامية إلى مساندة أهالي غزة وتوفير المساعدات اللازمة لمواجهة برودة الطقس, خاصة للنازحين المقيمين في المخيمات.